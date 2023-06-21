В Госдуме указали усугубление проблем в экономике США из-за помощи Украине

Дополнительное выделение Украине финансовой помощи от Вашингтона негативно скажется на экономике США. Об этом 21 июня заявил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $1,3 млрд помощи.

«Нарушаются финансовые системы, когда, скорее всего, будут дополнительно печататься деньги или дополнительно будет увеличение бюджета США, связанное с внешнеполитической деятельностью или внешнеэкономической деятельностью, в зависимости от того, по какой статье они проведут у себя в бюджете», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению парламентария, рано или поздно терпение американских налогоплательщиков лопнет.

«Последствия будут несущественные, но, что называется, по зернышку, по зернышку, и окажется, что уже переполнено хранилище и чаша терпения, в том числе и, естественно, американских налогоплательщиков, потому что бесконтрольно печатать деньги и раздавать их по всему миру — это практика вчерашнего дня. Сегодня уже вряд ли так получится», — сказал он.

Савченко напомнил, что недавно США находились в предкризисном состоянии и в перспективе их снова может ждать непростая экономическая ситуация.

«США в очередной раз не подтверждали увеличение национального долга и тянули до последнего дня. Это был инструмент политического торга, но какая разница, всё равно рано или поздно опять будет очередной кризисный момент, когда нужно будет увеличивать долг, если также будут бездумно раздаваться средства», — сказал он.

Парламентарий указал на то, что на рынке появляются дополнительные средства, которые расходуются не в интересах американской экономики.

«Деньги, наверное, пойдут на производство вооружения, но это всё равно так или иначе негативно влияет на экономику США», — заключил Савченко.

16 июня Блинкен заявил, что дополнительные $205 млн будут выделены на гуманитарную помощь Украине. Данная сумма будет потрачена на продукты питания, питьевую воду, услуги защитных служб, образовательные расходы, юридическую помощь, поддержку приютов и ряд других мер.

В марте сотни американцев призвали власти США прекратить вооружать Украину. На кадрах с места события видно, что протестующие несут в руках плакаты со слоганами: «Россия нам не враг», «Финансируйте потребности людей, а не военные машины», «Нет — НАТО, да — людям».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.