25 июня — День работника статистики в 2023 году: история и традиции праздника

Ежегодно 25 июня в России отмечается День работника статистики — профессиональный праздник всех, кто занимается этой кропотливой наукой. В 2023 году он выпадает на воскресенье. О том, кто сделал статистику государственной и как поздравить работника этой отрасли, читайте в материале «Известий».

День работника статистики в 2023 году

День работника статистики в России был учрежден в 2014 году приказом Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Дату праздника выбрали не случайно, ведь именно 25 июня 1811 года император Александр I подписал манифест о создании Министерства полиции. При нем под руководством Карла Германа было сформировано статистическое отделение.

Несмотря на то что в той или иной форме статистика в России велась и до этого, своим манифестом Александр I впервые наделил ее государственным статусом. С этого момента она стала неотъемлемой частью работы внутренних ведомств страны.

В 1863 году Александр II создал Статистический совет и Центральный статистический кабинет при Министерстве внутренних дел. Они отвечали за обработку сведений из местных комитетов и других ведомств, а также за единовременные статистические работы. В 1866 году вышел первый российский статистический ежегодник под названием «Статистический временник Российской империи». В 1897 году была проведена первая перепись населения страны.

Советская власть также придавала статистике большое значение. В 1918 году было создано Центральное статистическое управление, которое вело регулярный учет населения страны, а также промышленных и сельскохозяйственных объектов. Оно активно работало в 1920–1930-х годах.

Во время Великой Отечественной войны накопленные статистические данные и разработанные методики помогли максимально быстро мобилизовать ресурсы страны.

После распада Советского Союза в жизни страны появились новые социальные и экономические явления, которые потребовали обновления принципов российской статистики и ее перехода на международные стандарты. Для этого было реализовано несколько государственных программ, специалисты из РФ работали с Евростатом, организациями ООН, Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими учреждениями.

В марте 2004 года указом президента России Владимира Путина была сформирована Федеральная служба государственной статистики. В 2022 году в ней работало около 16 тыс. специалистов. На сегодняшний день Росстат продолжает обеспечивать государство достоверной и актуальной информацией обо всех сферах жизни.

День работника статистики в 2023 году — кто отмечает

День работника статистики отмечают сотрудники Росстата, аналитики, работники частных статистических компаний. Поздравить также можно преподавателей статистики и студентов, которые хотят связать свою жизнь с этой наукой.

День работника статистики в 2023 году — как поздравить

Поздравить работника статистики в его профессиональный праздник можно в любой удобной форме — при личной встрече, по телефону, в письме или сообщении. Во многих статистических учреждениях в этот день проводятся корпоративы, концерты и дни открытых дверей. В праздник также выдаются награды ветеранам и выдающимся работникам отрасли.

Хорошим подарком для работника статистики будет удобная записная книжка, настольные часы, органайзер для пишущих принадлежностей, второй монитор, подставка для телефона или планшета. Однако если известны личные предпочтения человека, следует в первую очередь исходить из них, даже если в итоге подарок никак не будет связан со статистикой.