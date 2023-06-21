Восемь детей погибли на водоемах Московской области с начала июня

В Московской области с начала лета восемь детей погибли на водоемах. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главное следственное управление СКР по региону.

20 июня в Воскресенске 11-летняя девочка утонула в реке Нерской. Установлено, что она находилась у водоема с подругой и без взрослых. Несовершеннолетняя пыталась искупаться в неположенном месте, не умея плавать.

Похожий случай произошел в Щелково 19 июня. Восьмилетний мальчик ушел купаться в Клязьме с соседкой и ее детьми. Ребенок утонул, выскользнув из надувного круга.

В начале июня в Красноярске семилетняя девочка утонула в реке Енисей. Трагедия произошла, когда ребенок играл в мяч на берегу. Игрушка улетела в реку, девочка попыталась самостоятельно ее достать.