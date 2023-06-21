Хозяин объяснил поведение сбившей ребенка лошади в Анапе

Лошадь сбила с ног восьмилетнего мальчика в Анапе в Краснодарском крае в результате атаки на нее слепней. Об этом владелец животного Павел рассказал в среду, 21 июня.

«Слепни на нее напали, она убежала. Побежала домой», — пояснил хозяин лошади в беседе с телеканалом «360».

По словам мужчины, он находится на связи с родителями пострадавшего ребенка. Он обещал оказать помощь семье. Владелец лошади добавил, что не владеет информацией о том, как себя чувствует пострадавший ребенок.

Ранее в этот день а Анапе лошадь сбила восьмилетнего мальчика, пишет «Ридус». Инцидент попал на записи уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как ребенок в сопровождении взрослых идет по улице и пинает мяч. Неожиданно мальчика сбивает с ног скачущая лошадь.

В результате у ребенка рассечена лобная часть головы, пишет Life.Ru. Зафиксирован закрытый перелом носа.

Также в ведомстве добавили, что установили владельца животного. Как оказалось, это местный житель. У него имеются все необходимые документы на животное.

МВД по Краснодарскому краю проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.