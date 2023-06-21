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ВМФ РФ заявил об отсутствии просьб о помощи в поиске пропавшего батискафа

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Фото: OceanGate Inc.
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К Военно-морскому флоту России (ВМФ РФ) не обращались за помощью в поиске подводного аппарата, который пропал в районе места гибели «Титаника», сообщил на XI Международном военно-морском салоне главком ВМФ России адмирал Николай Евменов 21 июня.

«Батискаф, который в районе гибели «Титаника» пропал, — казалось бы, вот всё, на Земле, но, к сожалению, американские партнеры не могут пока найти. К нам, к сожалению, за помощью не обращались. Будем надеяться, что [батискаф] найдут и [пропавшие] будут спасены», — отметил он, общаясь с прессой.

Сирена с «Титана»: продолжаются поиски батискафа с туристами
В толще воды раздаются странные стуки

Ранее в этот день экипажи спасателей, занимающиеся поисками «Титана», услышали «акустическую обратную связь», предположительно, от пропавшего батискафа. Некий стук на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Помимо этого, береговая охрана США также заявила об обнаружении подводных шумов.

Также стало известно о технических проблемах корпуса батискафа. В частности, он демонстрировал признаки циклической усталости. По этой причине его максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. м.

20 июня представитель береговой охраны США Джейми Фредерик заявил в беседе с журналистами, что воздуха на «Титане» осталось примерно до 13:30 22 июня. В подводном аппарате находятся пять человек. Среди них — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

Поиски подводной лодки охватили практически 26 тыс. кв. км.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам затонувшего лайнера на глубине 3,8 тыс. м, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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