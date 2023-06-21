МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наступательные действия на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 июня.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении, было уничтожено до 400 украинских военнослужащих. Потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях за минувшие сутки составили до 200 военнослужащих, уточнили в Минобороны.

Кроме того, на запорожском направлении было нанесено поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населенных пунктов Лобковое и Каменское.

«В районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — добавил Конашенков.

Представитель военного ведомства также отметил, что в районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией выполнены удары по подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Новодонецкое, Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Левадное Запорожской области.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что группа войск «Восток» пресекла разведывательную деятельность ВСУ на запорожском направлении. Также российские военнослужащие отразили атаку около населенного пункта Левадное. В ходе боестолкновения были уничтожены танки, бронетехника и живая сила украинских боевиков.

За день до этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они были отбиты. В настоящее время украинские войска проявляют активность на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.