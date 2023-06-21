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МО РФ показало уничтожение бронетехники ВСУ на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ показало, как разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

На опубликованной 21 июня записи демонстрируется, как экипажи вертолетов Ка-52 управляемыми ракетами уничтожают бронетехнику противника при попытке атаковать и доставить боевиков ВСУ в район спешивания.

«Выявив движение техники ВСУ, экипаж вертолета уничтожил два бронированных объекта ВСУ с экипажами», — сообщили в Минобороны РФ.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что группа войск «Восток» пресекла разведывательную деятельность ВСУ на запорожском направлении. Также российские военнослужащие отразили атаку неприятеля около населенного пункта Левадное. В ходе боестолкновения были уничтожены танки, бронетехника и живая сила ВСУ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты. В настоящее время украинские войска проявляют активность на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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