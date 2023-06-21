СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны

Совет Федерации на заседании одобрил закон, позволяющий гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом стало известно в среду, 21 июня.

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость.

Действие документа не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе и не имеющие заболеваний из перечня, утвержденного Минобороны РФ. Мужчины смогут заключать контракт о прохождении службы в ВС РФ вне зависимости от их пребывания в запасе.

Уточняется, что особенности заключения контрактов о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время определит Минобороны РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Накануне Госдума этот закон приняла Госдума.

В начале июня Минобороны России заявило, что в стране значительно увеличилось число желающих служить по контракту. Как сообщал замминистра обороны РФ Николай Панков, в начале июня на службу по контракту было принято более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза превышает показатели за аналогичный период в мае 2023 года.

3 апреля в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет, из какого региона человек — не имеет значения. Кроме того, отмечалось, что в комиссариате готовы рассмотреть и граждан из ближнего зарубежья.