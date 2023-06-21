Реклама
Прямой эфир
Мир
Спикером парламента Финляндии избрали призывавшего к убийству россиян депутата
Мир
В Москве заявили о поиске новой площадки для встреч астанинского формата
Мир
НАТО примет многолетний пакет помощи Украине на июльском саммите
Общество
СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны
Общество
Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Мир
Россия выдала агреман новому послу ФРГ в Москве Ламбсдорфу
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Мир
Bild предрекла Германии высокие цены на электроэнергию навсегда
Общество
В Москве на полгода раньше срока запустили два участка скоростного диаметра
Экономика
ЦБ изменит закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам
Армия
Разработанные казанскими учеными беспилотники передали военнослужащим в зоне СВО
Культура
В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
Происшествия
ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов
Сюжет:

СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации на заседании одобрил закон, позволяющий гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом стало известно в среду, 21 июня.

Контракт о прохождении военной службы в ВС РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость.

Действие документа не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе и не имеющие заболеваний из перечня, утвержденного Минобороны РФ. Мужчины смогут заключать контракт о прохождении службы в ВС РФ вне зависимости от их пребывания в запасе.

Уточняется, что особенности заключения контрактов о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время определит Минобороны РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

По своему желанию: добровольцы СВО получат удостоверения ветерана
Вместе с документом им предоставят льготы и субсидии ветеранов боевых действий

Накануне Госдума этот закон приняла Госдума.

В начале июня Минобороны России заявило, что в стране значительно увеличилось число желающих служить по контракту. Как сообщал замминистра обороны РФ Николай Панков, в начале июня на службу по контракту было принято более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза превышает показатели за аналогичный период в мае 2023 года.

3 апреля в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет, из какого региона человек — не имеет значения. Кроме того, отмечалось, что в комиссариате готовы рассмотреть и граждан из ближнего зарубежья.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023