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ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов
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ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли поселок Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по населенному пункту 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в среду, 21 июня, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Новгородское – н.п. Озеряновка: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Также сообщается об обстреле села Михайловка, по которому украинские боевики также выпустили 10 ракет.

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В этот же день ВФУ обстреляли из РСЗО HIMARS поселок Розовка Куйбышевского района Запорожской области. Как сообщили в оперативных службах региона, зафиксировано шесть прилетов. Есть повреждения и разрушения домов в частном секторе.

За день до этого украинские войска обстреляли из систем HIMARS город Волноваха в ДНР. По информации представительства региона в СЦКК, ВФУ вели огонь со своих позиций в Запорожье, применяя осколочные ракеты М-31. Всего было выпущено 10 ракет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о начале спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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