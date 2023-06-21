Реклама
Прямой эфир
Мир
Спикером парламента Финляндии избрали призывавшего к убийству россиян депутата
Мир
В Москве заявили о поиске новой площадки для встреч астанинского формата
Мир
НАТО примет многолетний пакет помощи Украине на июльском саммите
Общество
СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны
Общество
Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Мир
Россия выдала агреман новому послу ФРГ в Москве Ламбсдорфу
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Мир
Bild предрекла Германии высокие цены на электроэнергию навсегда
Общество
В Москве на полгода раньше срока запустили два участка скоростного диаметра
Экономика
ЦБ изменит закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам
Армия
Разработанные казанскими учеными беспилотники передали военнослужащим в зоне СВО
Культура
В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
Происшествия
ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов

Спикером парламента Финляндии избрали призывавшего к убийству россиян депутата

0
Фото: Global Look Press/imago images.de/Jussi Nukari
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Финляндии спикером парламента избрали депутата Юсси Халла-ахо, ранее призывавшего убивать российских военных.

Голосование проводили дважды, поскольку в первый раз число участников не совпало с количеством депутатов, присутствующих в зале.

Халла-ахо набрал 134 голоса из 200 возможных. Голосование было тайным, уточняется на сайте kp.ru.

Головой вперед: чем важен саммит НАТО в контексте украинского кризиса
Чье будущее определят результаты контрнаступления ВСУ

Ранее, 10 января, телеканал Yle сообщал, что парламентарий выступил с призывом к убийству солдат российской армии и заказал надпись «За свободу Финляндии» на украинском снаряде через специальный сервис.

14 января лидер Левого союза и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова Халла-ахо. Она подчеркнула, что это заявление является неуместным для человека, занимающего такую должность, передает RT.

31 августа 2022 года Юсси Халла-ахо заявил, что в Финляндии опасаются того, что успехи России в спецоперации по защите Донбасса докажут миру, что страна сможет победить весь коллективный Запад.

Он напомнил, что Европа и США встали на сторону Украины, а Москва расценила действия Запада как непосредственное участие в конфликте.

Халла-ахо также предположил, что если Россия добьется результата, то это «может привести к новой войне с задержкой в несколько лет».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023