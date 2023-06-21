Спикером парламента Финляндии избрали призывавшего к убийству россиян депутата

В Финляндии спикером парламента избрали депутата Юсси Халла-ахо, ранее призывавшего убивать российских военных.

Голосование проводили дважды, поскольку в первый раз число участников не совпало с количеством депутатов, присутствующих в зале.

Халла-ахо набрал 134 голоса из 200 возможных. Голосование было тайным, уточняется на сайте kp.ru.

Ранее, 10 января, телеканал Yle сообщал, что парламентарий выступил с призывом к убийству солдат российской армии и заказал надпись «За свободу Финляндии» на украинском снаряде через специальный сервис.

14 января лидер Левого союза и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова Халла-ахо. Она подчеркнула, что это заявление является неуместным для человека, занимающего такую должность, передает RT.

31 августа 2022 года Юсси Халла-ахо заявил, что в Финляндии опасаются того, что успехи России в спецоперации по защите Донбасса докажут миру, что страна сможет победить весь коллективный Запад.

Он напомнил, что Европа и США встали на сторону Украины, а Москва расценила действия Запада как непосредственное участие в конфликте.

Халла-ахо также предположил, что если Россия добьется результата, то это «может привести к новой войне с задержкой в несколько лет».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.