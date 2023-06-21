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Синоптик пообещал скорое потепление в Москве

Синоптик Цыганков рассказал о потеплении в Москве в ближайшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни.

В беседе с RT в среду, 21 июня, специалист заявил, что в город пришла летняя погода, но с небольшими колебаниями. Так, в среду, 21 июня, и в четверг, 22 июня, температура воздуха составит от +24 до +25 градусов, затем температура будет подниматься до +27…+29 градусов.

С пятницы на субботу, по словам синоптика, пройдет циклон, после прохождения фронта столбики термометров опустятся, но температура всё равно останется выше нормы или около нормы. В пятницу ожидаются небольшие осадки, а в ночь на воскресенье, 25 июня, прогремят грозы.

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Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» предупредил, что предстоящей ночью в центральных районах России прогнозируют заморозки до –2 градусов. Речь идет о Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Между тем, отметил синоптик, это будет последнее редкое для июня похолодание, которое сменится теплой погодой. Заморозки не будут повсеместными и накроют менее трети территории на севере и северо-востоке Центральной России.

Также 21 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в ряде регионов России установилась аномально холодная ночная погода. В последние дни температура уже опускалась ниже нуля в Ярославский, Костромской областях.

Как отметил Вильфанд, ночью 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях существенно похолодает, до –2 градусов, пишет ИА Регнум. Синоптик подчеркнул, что это «редчайшее явление» и посоветовал дачникам принять меры для защиты урожая, например увлажнить почву, сообщает телеканал «Звезда».

В беседе с НСН Вильфанд объяснил, что «холодные воздушные массы перемещаются с севера, и днем, когда солнечные лучи насыщены максимальной энергией, это похолодание не так заметно. Также на такую тенденцию влияет малооблачное небо». По его словам, в Московской области ночные заморозки пока не прогнозируются, но ночи всё равно слишком холодные для конца июня.

Как сообщает сайт kp.ru, что в Оренбургской области также ожидаются ночные заморозки. Здесь температура до –2 в темное время суток продержится дольше — до 23 июня.

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