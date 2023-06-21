Реклама
Прямой эфир
Мир
Спикером парламента Финляндии избрали призывавшего к убийству россиян депутата
Мир
В Москве заявили о поиске новой площадки для встреч астанинского формата
Мир
НАТО примет многолетний пакет помощи Украине на июльском саммите
Общество
СФ разрешил судимым и ограниченно годным заключать контракты с Минобороны
Общество
Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Мир
Россия выдала агреман новому послу ФРГ в Москве Ламбсдорфу
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Мир
Bild предрекла Германии высокие цены на электроэнергию навсегда
Общество
В Москве на полгода раньше срока запустили два участка скоростного диаметра
Экономика
ЦБ изменит закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам
Армия
Разработанные казанскими учеными беспилотники передали военнослужащим в зоне СВО
Культура
В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
Происшествия
ВФУ выпустили по Озеряновке в ДНР 10 снарядов
Сюжет:

В Ереване заявили о позитивном ответе Баку по встрече о делимитации границ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Азербайджан дал положительный ответ по проведению встречи о делимитации границы с Арменией. Об этом 21 июня заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

«Да, мы получили положительный ответ, но у нас еще нет договоренности о месте, времени и дате встречи. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Речь идет о встрече комиссий по делимитации», — сказал он на брифинге в парламенте.

Ответ со стороны Азербайджана направил вице-премьер республики Шахин Мустафаев, добавил Григорян.

Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Ереван и Баку оказались на пороге исторического события

Ранее, 2 июня, в Москве состоялась встреча трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана на уровне вице-премьеров. Встреча проходила в соответствии с поручениями глав государств.

До этого, 25 мая, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023