В Ереване заявили о позитивном ответе Баку по встрече о делимитации границ

Азербайджан дал положительный ответ по проведению встречи о делимитации границы с Арменией. Об этом 21 июня заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.

«Да, мы получили положительный ответ, но у нас еще нет договоренности о месте, времени и дате встречи. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Речь идет о встрече комиссий по делимитации», — сказал он на брифинге в парламенте.

Ответ со стороны Азербайджана направил вице-премьер республики Шахин Мустафаев, добавил Григорян.

Ранее, 2 июня, в Москве состоялась встреча трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана на уровне вице-премьеров. Встреча проходила в соответствии с поручениями глав государств.

До этого, 25 мая, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.