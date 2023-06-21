Очевидец рассказал детали инцидента в Анапе, где лошадь сбила ребенка

Инцидент с лошадью в Анапе, где испугавшееся животное на полной скорости сбило ребенка, произошло по вине хозяина, который ее не контролировал. Об этом в среду, 21 июня, рассказал «Известиям» очевидец.

«Водят их по пешей дорожке. Никаких ограждений. Зверь, вероятно, испугался. Хозяин не вел ее на поводке», — сообщил он. Свидетель уточнил, что за несколько минут до инцидента, который запечатлен на видео, мимо проехали двое всадников на лошадях.

Он также отметил, что помог родителям мальчика вызвать экстренные службы и полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что лошадь поймали и установили владельца. Это местный житель, документы на животное у него имеются.

По словам родителей ребенка, в результате происшествия у него рассечена лобная часть головы и зафиксирован закрытый перелом носа.

Инцидент с лошадью, которая в Анапе сбила ребенка, попал на записи уличных камер видеонаблюдения ранее в этот день. На кадрах видно, как ребенок в сопровождении взрослых идет по улице и пинает мяч. Неожиданно мальчика сбивает с ног скачущая лошадь.