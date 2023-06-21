Власти Японии назвали нацинтересы страны ориентиром в диалоге с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что Токио будет сотрудничать с Москвой, исходя из своих национальных интересов. Об этом политик сообщил в ходе пресс-конференции в в среду, 21 июня, сообщил телеканал NHK.

«Поскольку Япония и Россия являются соседними странами, есть вопросы, связанные с экономической деятельностью, такой как рыболовство. Необходимо реагировать, продолжая думать при этом о том, что соответствует национальным интересам нашей страны», — сказал японский премьер.

В январе в посольстве Японии в Москве заявили, что страна намерена добиться проведения переговоров с Россией по рыбному промыслу в районе южных Курильских островов. В дипмиссии рассказали, что получили от РФ уведомление о том, что Москва не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением между странами соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

7 июня 2022 года в МИД РФ сообщили, что Москва приостановила реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области рыбного промысла до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затягивала с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования соглашения в области промысла морских живых ресурсов.