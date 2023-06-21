Жителей ЯНАО предупредили о штормовом ветре

В ЯНАО, в Пуровском районе, прогнозируют неблагоприятные погодные явления. В среду, 21 июня, возможен штормовой ветер, скорость которого при порывах будет достигать 20 м/с. Об этом жителей предупредили районные власти.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации, власти просят жителей соблюдать правила безопасности, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее об опасных погодных явлениях предупреждали жителей Нового Уренгоя. Штормовой ветер прогнозировался на территории Шурышкарского, Надымского, Красноселькупского районов, а также к югу от Пуровского района.

20 июня сообщалось, что житель Боготола погиб во время урагана в Красноярском крае. По предварительным данным, на мужчину упал фрагмент крыши, сорванный сильным ветром. От полученных травм пострадавший умер в больнице. Также в результате непогоды повреждено около 15 машин.