На пермского производителя бумаги подали в суд из-за долгов

В суд подали на производителя бумаги ООО «Кама» из пермского Краснокамска. Иск предъявила компания из Екатеринбурга ООО «Торговый дом «Батик». Об этом говорится в определении на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Предварительное судебное заседание суда назначено на 3 июля в Екатеринбурге. ИА «Ура.ру» со ссылкой на данные сервиса СБИС пишет, что сумма иска составляет почти 9,5 млн рублей. ТД «Батик» производит спецодежду и фирменную одежду, а предприятие «Кама» — один из самых крупных поставщиков бумаги и картона.

Агентство напоминает, что ООО «Кама» стало первым в стране специализированным производством мелованного картона и бумаги. Также в перечень системообразующих предприятий включили еще два пермских предприятия — «Соликамскбумпром» и «Уралбумага».