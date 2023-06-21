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Хирург перечислил первые признаки остеопороза

Хирург Жаров: частые травмы могут указывать на наличие остеопороза
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Nikolay Gyngazov/
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Врач хирург-ортопед Евгений Жаров рассказал о первых признаках остеопороза, которые чаще всего появляются у пожилых людей и женщин в постменопаузальном периоде.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 21 июня, специалист уточнил, что одними из самых распространенных факторов появления остеопороза являются малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, а такое дефицит витамина D. Кроме того, по словам врача, существуют и вторичные признаки, к которым относятся наследственность, а также сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность.

Жаров рассказал, как выявить заболевание, несмотря на его бессимптомное раннее протекание. Прежде всего на ранних стадиях остеопороза происходит одна из самых распространенных травм — компрессионный перелом позвоночника, пишет RT. Также о наличии заболевания может говорить и перелом шейки бедра.

Помимо этого остеопороз опасен кифозом — искривлением позвоночника, а также лордозом, приводящим к нарушению статики: пациент может уменьшиться в росте, что приведет к появлению болей в позвоночном отделе. Также человек утрачивает трудоспособность с последующей инвалидизацией.

«Если человек постоянно получает травмы, ушибы, трещины, переломы и обращается с этими проблемами к доктору, то врач может заподозрить начальные признаки остеопороза и назначить дополнительные анализы, обследование», — цитирует специалиста сайт aif.ru.

Специалист посоветовал помнить о физической нагрузке и есть богатую кальцием пищу для профилактики заболевания.

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16 июня врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова предупредила, что зеленый чай нежелательно пить людям с низким давлением, остеопорозом и железодефицитной анемией. Как сообщает телеканал «360», в этом напитке содержится танин, который может замедлять всасывание железа, кальция и магния тонким кишечником.

В тот же день врач диетолог-косметолог Марият Мухина указала на опасность переизбытка витамина D в организме. По ее словам, его избыток будет накапливаться в органах и образовывать отложения кальция. В частности, угрозу представляет кальциноз аорты, который может привести к ее разрыву.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева посоветовала не есть свеклу людям, имеющим склонность к остеопорозу. Она объяснила, что вареная свекла препятствует полному усвоению кальция, отмечает телеканал «Звезда».

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на эксперта Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, к.м.н. Екатерину Дудинскую, витамин D «уводит» кальций именно в кости, а не позволяет ему откладываться в других органах и системах организма. Он содержится в жирных продуктах, его источником являются сливочное масло, индейка, печень различных сортов рыб.

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