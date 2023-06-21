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Как работает переход на летнее и зимнее время. Графика

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Многие страны со сменой сезонов переходят от одного часового пояса к другому. Разница между летним и зимним временем составляет один час.

В летний сезон время переводят на час вперед, чтобы более рационально использовать светлое время суток. Сроки действия летнего времени в разных странах уменьшаются от севера к югу.

Зимним временем считается обычное для часового пояса время.

В России подобную практику впервые применили в 1917 году. Тогда стрелки всех часов перевели вперед ровно на один час. Обратный переход произошел уже 9 января (по новому стилю) 1918 года.

В СССР от перехода на летнее время отказались в 1924 году. Затем стрелки перевели на один час вперед 16 июня 1930 года, сделав время «летним» на годы вперед.

К смене поясов вернулись лишь с 1 апреля 1981 года. С 1991 года перевод на летнее время осуществлялся в ночь на последнее воскресенье марта, а на зимнее — в ночь на последнее воскресенье сентября.

В 1996 году период летнего времени решили продлить по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН. Это было сделано для того, чтобы соблюдать единый временной режим с другими странами.

От перехода с зимнего времени на летнее в России отказались в 2011 году. Последний раз стрелки часов перевели на летнее время 27 марта. Принятое исчисление опережало астрономическое время на два часа.

А в июле 2014 года был подписан закон о переходе России с 26 октября на зимнее время. В большинстве регионов РФ время перевели на час назад, и таким оно и осталось по сей день.

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