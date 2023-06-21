Более 30 млн рублей потратят на проведение ралли «Шелковый путь» в Уфе

Власти Башкирии выделят 31 млн рублей на проведение на своей территории международного ралли «Шелковый путь». Сейчас ищут подрядчика для организации соревнований.

31 млн рублей — это начальная цена контракта, сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на данные портала госзакупок. Гонки состоятся с 7 по 10 июля. В них будут участвовать 1,8 тыс. гонщиков.

Соревнования пройдут по территории Абзелиловского, Белорецкого, Учалинского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского и Зианчуринского районов. Торжественная церемония открытия состоится 7 июля на площади имени Салавата Юлаева.

Минспорта Башкирии в апреле сообщило о том, что международное ралли «Шелковый путь» пройдет через Башкирию. После этого участники отправятся в Магнитогорск.

Башкирия уже принимала этапы ралли в 2016 и 2017 годах. Скоростные участки протяженностью 4 и 54 км проходили в Учалинском районе.

Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 2009 года. В разное время его маршрут пролегал по территории Казахстана, Туркменистана, Китая и Монголии.