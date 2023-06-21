Приставы сняли со счетов российской «дочки» Google все средства

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла все денежные средства с банковских счетов российской дочерней компании Google — ООО «Гугл» в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. Об этом в среду, 21 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2022 год.

«В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества, и переведены на депозитный счет ФССП в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам», — говорится в отчете.

Согласно документу, за 2022 год ФССП сняла со счетов компании еще 10,3 млрд рублей. Уже к концу прошлого года остаток денежных средств составлял 375,5 млн рублей.

До этого, 11 мая, суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ»).