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Приставы сняли со счетов российской «дочки» Google все средства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сняла все денежные средства с банковских счетов российской дочерней компании Google — ООО «Гугл» в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам. Об этом в среду, 21 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2022 год.

«В апреле 2023 года Федеральной службой судебных приставов РФ были сняты все денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества, и переведены на депозитный счет ФССП в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам», — говорится в отчете.

Согласно документу, за 2022 год ФССП сняла со счетов компании еще 10,3 млрд рублей. Уже к концу прошлого года остаток денежных средств составлял 375,5 млн рублей.

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До этого, 11 мая, суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ»).

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