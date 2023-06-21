В СФ заявили о продолжающихся попытках внешнего вмешательства в дела России

Враждебные действия в отношении России, включая попытки внешнего вмешательства, продолжатся. Об этом говорится в спецдокладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Агрессивные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации будут продолжены. В этом смысле недруги России предполагают в полной мере использовать наши выборы: от региональных 2023 года до президентских 2024 года», — приводит ТАСС выдержку из документа.

При этом в комиссии СФ добавили, что план «антироссийского блицкрига США и их сателлитов» провалился.

Ранее, 19 июня, глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что США поставили целью расшатать внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации в преддверии президентских выборов в 2024 году.

В начале июня в посольстве России в Вашингтоне указали, что действия администрации США вызывают отторжение у тех, кто старается построить действительно «независимый внешнеполитический курс», который будет под защитой от постороннего вмешательства в дела собственного государства.

В свою очередь в мае российский сенатор Алексей Пушков заявил, что изменить образ мышления Запада, который формируется из намерения руководить миром, можно только при изменении места западных государств в системе мировых координат.