Площадь в центре Нижнего Новгорода закроют почти на неделю
В Нижнем Новгороде закроют площадь Минина и Пожарского. Транспорт не сможет ездить в этом районе на протяжении шести дней. Ограничения введены из-за празднования Дня молодежи.
Запрет вступает в силу с четверга, 22 июня. Ограничения распространяются на участок от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной и от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского.
В связи с этим поменяют направление движения некоторые автобусы. Так, А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 и маршрут 304 будут передвигаться по улицам Варварской и Пискунова. По ним же пустят А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97, но в сторону улицы Минина и площади Свободы. В районе улицы Большой Покровской будут работать маршруты А-1, А-68, Т-31.
Все ограничения, введенные для автомобилистов, снимут 27 июня. Тогда же и общественный транспорт вернется на привычные маршруты, пишет ИА «НьюсНН».