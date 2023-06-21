На ремонт памятников в Казани направят 6,9 млн рублей

В Казани на ремонт городских памятников направят до 6,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Работы необходимо провести на 84 объектах. В среднем на один памятник планируется потратить до 82,3 тыс. рублей. Средства выделены из бюджета Казани, пишет InKazan.ru.

В перечне памятников значатся звезда на аллее Славы сотрудников порохового завода в Парке Петрова, памятники видным деятелям, монументы павшим воинам и другие объекты. Рабочим предстоит выполнить демонтаж разрушенных частей монументов и пьедесталов, восстановить гранитные плиты, обновить памятные надписи и покрасить постаменты. Также требуется очистка поверхностей памятников от стойких загрязнений.

Выполнить работы по благоустройству требуется до конца 2023 года.