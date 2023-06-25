26 июня — День памяти Акилины Мученицы Старшей: история и традиции

Православная церковь 26 июня отмечает День памяти мученицы Акилины Старшей. В народе праздник также называют Акулиной Гречишницей. Люди вспоминают житие святой и приметы, сопровождающие знаменательный день. В 2023 году праздник приходится на понедельник. «Известия» освещают историю и традиции торжественной даты.

День памяти Акилины Мученицы Старшей 2023 — история

Акилина жила во время правления императора Диоклитиана в финикийском городе Библ. Девочке было всего 12 лет, когда она начала распространять среди сверстников христианские ценности. Слухи о проповедях дошли до цар­ско­го на­мест­ни­ка Во­лу­си­а­на. Чиновник лично отправился к девочке, намереваясь переубедить ее в вере.

Но Акилина не поддалась ни уговорам, ни ласковым речам, ни угрозам. Тогда разгневанный Волусиан отдал приказ подвергнуть непокорную истязаниям. Девочка переносила жестокие пытки, но осталась верна Иисусу Христу.

Мучители жестоко расправились с Акулиной, и она пала замертво. Волусиан распорядился скормить ее тело собакам, однако ночью мученицу воскресил явившийся к ней ангел. Девочка встала невредимой и явилась ко двору. Испуганный наместник заключил ее под стражу и отдал приказ о ее казни. Пока Акулина шла на казнь, она воздавала молитвы Господу. Перед самым роковым моментом душа девочки вознеслась к Небесам. Палач же, боясь ослушаться приказа, отсек голову уже от мертвого тела.

Позднее мо­щи святой бы­ли пе­ре­не­се­ны в Кон­стан­ти­но­поль и размещены в специально отстроенном храме.

День памяти Акилины Мученицы Старшей 2023 — традиции

В народе Акилину считали покровительницей урожая гречихи, а сам праздник нередко называли Акулиной Гречишницей. Дело в том, что именно на время торжества приходится период засева этой хлебной культуры.

По этой же причине в день торжества полагается готовить блюда из гречки, однако полагается употреблять этот продукт в пищу без молока. А молодые девушки с помощью гречневой крупы гадают на своего суженого.

Кроме того, садоводы во время праздника начинают собирать урожай ягод.

Также праздник в народе связывают с нашествием насекомых — от оводов и мух берегут скотину, посевы обрабатывают от тли и гусениц.

День памяти Акилины Мученицы Старшей 2023 — что нельзя делать

Праздник не подходит для посадки огурцов: считается, что они вырастут вялыми и невкусными. Не советуют ходить в лес или выбираться на природу, чтобы не стать жертвой москитов.

День памяти Акилины Мученицы Старшей 2023 — приметы

Многие приметы на день праздника также связаны с насекомыми. Так, обилие мошкары считается вестником хорошей и ясной погоды. Если пчелы с самого утра покинули улей, дождя ждать не приходится. Увидеть крупного овода — к богатому урожаю колосьев.

А 21 июня православная церковь почтила память святого Феодора Стратилата — мученика и покровителя воинов-христиан. «Известия» рассказали читателям, кем был святой и какие традиции связаны со знаменательной датой.