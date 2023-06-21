В Новосибирске дети издевались над молодым соколом

В Новосибирске неравнодушные местные жители спасли от мучительной гибели молодого сокола, которого пинали дети. Птенца доставили в Центр реабилитации диких животных из Кольцово, сообщает VN.ru в среду, 21 июня.

Слеток был дезориентирован: он мог подняться в воздух, но далеко улететь не получалось. Волонтеры обследовали пернатого и выяснили, что черепно-мозговой травмы у него не оказалось, но сокол был сильно истощен. Молодому хищнику предстоит небольшой курс реабилитации, после чего он вернется в естественную среду.

Как отметили в ЦРДЖ, слетки соколов поступают регулярно, однако центр принимает не всех.



«Мы берем тех, кому нужна медицинская помощь, а здоровых возвращаем родителям. Наша задача всех слетков вернуть в естественную среду. Восстановление, конечно, зависит от тяжести полученных травм», — сообщила изданию координатор ЦРДЖ Алиса Богомолова.

Сейчас в Новосибирске то время, когда у соколов появляется потомство. Недавно краснокнижных птенцов заметили на многоэтажке на улице Балтийской. Питаются пернатые хищники в основном мясом голубей, и еды в условиях города для них с избытком.