В ГД поддержали предложение по субсидированию платы за аренду для людей до 35 лет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 21 июня отреагировала на информацию о планах ввести в России программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.

Ранее в этот же день «Известиям» рассказали в Минстрое об этой программе, однако условием участия в ней станет обязательство параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке — для приобретения квартиры в новостройке.

«Конечно, это [программа] серьезно поддержит и позволит сформировать ипотечные взносы и приобрести свое жилье»,— подчеркнула Бессараб в разговоре с RT.

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также в беседе с RT указал, что основной вопрос на личных встречах с гражданами — жилищный, решение которого снимет и другие вопросы.

«Это решение демографических вопросов, возможность создать семью, переехать в другой город и трудоустроиться», — уточнил он. По мнению парламентария, подобный процесс будет способствовать развитию внутренней миграции.

Ранее, 10 июня, аналитики федеральной компании «Этажи» заявили, что средние ипотечные ставки на новостройки в России впервые стали ниже, чем в США. В первые числа июня ставки по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах Америки находились в диапазоне 6,91%, в то время как за аналогичный период средняя одобренная ставка на первичном рынке в России равна 6,82%.