Курьер забрал у липчанки 280 тыс. рублей и скрылся в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержан 22-летний парень, который подозревается к причастности к мошенничеству. Молодой человек выступал в качестве курьера и забрал 280 тыс. рублей у жительницы Ельца (Липецкая область).
По словам подозреваемого, предложение работы он нашел в интернете. В анкете он указал паспортные данные, номер банковской карты и телефон. Спустя некоторое время с парнем связался «работодатель». Он назвал адрес в Ельце, откуда требовалось забрать пакет с деньгами, пишет GOROD48.
Молодой человек назвал 88-летней пенсионерке кодовое имя, и она отдала ему конверт с деньгами и средствами личной гигиены. Женщина была уверена, что оказывает помощь дочери, попавшей в ДТП. Ранее с жительницей Ельца уже общались телефонные мошенники.
После общения с пенсионеркой подозреваемый понял, что помогает злоумышленникам, и решил скрыться с деньгами, однако вскоре парня задержали. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», пишет LipetskMedia. Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые предложили курьеру работу.