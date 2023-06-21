В Москве с 23 июня заработают мобильные пункты ветеринарии и груминга

В Москве с 23 июня начнут работать мобильные пункты груминга и ветеринарии. Об этом в среду, 21 июня, сообщается на сайте мэрии столицы.

Пункты будут работать в рамках проекта «Питомцы в Москве». Владельцы собак смогут провести время с пользой в ожидании открытия площадок для выгула питомцев. Услуги будут предоставлять бесплатно по предварительной записи, пишет «Москва 24».

Собакам будут делать прически и подстригать челку. Уход грумеры будут осуществлять при помощи профессиональной косметики и инструментов. На первичном приеме хозяевам расскажут о содержании и кормлении собак. Кроме того, животным могут сделать процедуру стрижки когтей, чистки ушей и санации наружного слухового прохода, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Впервые проект начал действовать в 2021 году в рамках программы мэра Москвы «Мой район», сообщает Федеральное агентство новостей.

7 июня ветеринарный врач Ольга Михеева рассказала, как подготовить собаку к поездке на природу. По ее словам, питомца следует обработать от блох и клещей за один-три дня до поездки. Ветеринар предупредила, что нельзя единовременно использовать средства от гельминтов, блох и клещей. В них может быть одно действующее вещество, и тогда будет превышение дозы, пишет сайт kp.ru.

В мае RT писал, что пик активности клещей в этом году придется на июнь, а вторая волна — на август-сентябрь, но он будет менее активен начала сезона.

В августе прошлого года ветеринар Михаил Шеляков в беседе с «Ридусом» указал на опасность давать питомцам просроченный корм. По его словам, продукты живого происхождения, жиры например, приобретают канцерогенные свойства. Также такой корм опасен плесенью и бактериальной обсемененностью.