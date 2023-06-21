Часть изъятого в Крыму имущества украинских олигархов продадут в июле

Первая часть имущества, национализированного у украинских олигархов в Крыму , будет продана к середине июля. Об этом 21 июня сообщил председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

На конкурсные торги, по его данным, выставят гипермаркет «Новацентр», квартиры и нежилые помещения ООО «Эссокс Београд-Стари Град», а также пансионат на улице Горького в Евпатории.

С ноября 2022 года в республике было национализировано имущество около сотни олигархов и их юридических лиц. При этом у 70% из них уже завершен перевод собственности в республиканскую.

Инвентаризация прошла на большинстве объектов, добавил Константинов.

«Некоторые национализированные объекты, временно были переданы в аренду с целью пополнения бюджета Республики Крым. Так, от сдачи в аренду имущества торгового центра «Скайплаза» и гипермаркетов «Новацентр» в бюджет поступило уже более 34 млн рублей», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Константинова.

В феврале стало известно, что активы украинских политиков и олигархов, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Тогда же Константинов сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.

Еще в октябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в республике будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом. Тогда сообщалось, что в собственность России переходит бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив».