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Песков рассказал о контактах РФ с Бразилией по урегулированию на Украине

Песков: РФ поддерживает диалог с Бразилией по Украине, но пока никаких наработок нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия поддерживает контакт с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако конкретные наработки по этому вопросу отсутствуют. Об этом 21 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, контакты есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов.

В этот день итальянская газета Corriere della Sera опубликовала интервью с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силва, в котором он заявил, что направил своего посланника в Москву и в Киев.

«Я послал специального посланника, Цельса Аморима, в Москву и в Киев», — цитирует издание президента.

Он также выступил за скорейшее урегулирование конфликта.

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя мирную инициативу африканских стран, 19 июня заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует усилия африканских стран по снижению напряженности между Россией и Киевом. По его словам, вовлеченность стран Африки в усилия по сближению стран определенно является «очень позитивным знаком».

Тогда же в этот день Дмитрий Песков сообщил, что диалог с группой африканских стран по Украине будет продолжен на саммите Россия — Африка.

17 июня африканские лидеры посещали Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером. Путин выслушал основные положения мирной инициативы африканских стран, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Ранее, 5 июня, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялась встреча президента республики Сирила Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов. По ее результатам лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Россию и Украину в середине месяца.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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