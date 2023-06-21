Песков рассказал о контактах РФ с Бразилией по урегулированию на Украине

Россия поддерживает контакт с Бразилией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако конкретные наработки по этому вопросу отсутствуют. Об этом 21 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, контакты есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но конкретных ни наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов.

В этот день итальянская газета Corriere della Sera опубликовала интервью с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силва, в котором он заявил, что направил своего посланника в Москву и в Киев.

«Я послал специального посланника, Цельса Аморима, в Москву и в Киев», — цитирует издание президента.

Он также выступил за скорейшее урегулирование конфликта.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя мирную инициативу африканских стран, 19 июня заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует усилия африканских стран по снижению напряженности между Россией и Киевом. По его словам, вовлеченность стран Африки в усилия по сближению стран определенно является «очень позитивным знаком».

Тогда же в этот день Дмитрий Песков сообщил, что диалог с группой африканских стран по Украине будет продолжен на саммите Россия — Африка.

17 июня африканские лидеры посещали Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером. Путин выслушал основные положения мирной инициативы африканских стран, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Ранее, 5 июня, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялась встреча президента республики Сирила Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов. По ее результатам лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Россию и Украину в середине месяца.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.