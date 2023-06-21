В Кремле прокомментировали планы по учреждению новых орденов для военных
В России недавно были введены новые боевые награды, учреждать новые не планируется. Об этом в ходе брифинга в среду, 21 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Только недавно у нас были введены новые ордена, еще раньше, чем в КНР», — ответил Песков на вопрос о планах ввести в РФ новые боевые ордена и медали, как это сделали недавно в Китае.
6 июня президент России Владимир Путин присвоил командиру роты, участвующей в специальной военной операции, Юрию Жуланову звание Героя России. Позднее командир признался, что ему было очень приятно услышать похвалу от главы государства.
23 мая Путин, вручая госнаграды в Кремле, указал на стойкость бойцов — участников СВО. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что заинтересованность в судьбе родины, а также готовность защищать национальные интересы — это отличительная черта русского народа.
23 марта президент России постановил учредить медаль «За храбрость». Согласно положению о медали, ею будут награждаться граждане Российской Федерации, проявившие храбрость и мужество в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
Кроме того, в январе Путин указал на важность психологической поддержки участников специальной военной операции по защите Донбасса — в частности, военные должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны России, считает глава государства.