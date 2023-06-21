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Новозеландское радио RNZ уволило редактора за «пророссийские взгляды»

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Фото: RNZ/Cole Eastham-Farrelly
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Новозеландское радио RNZ уволило редактора за «пророссийские взгляды». Об этом 21 июня сообщает сайт газеты New Zealand Herald.

Причиной разбирательства стали дружественные Кремлю правки, которые один из сотрудников внес в статью. Речь идет о материале, который был посвящен конфликту на Украине.

«RNZ расследует, как онлайн-репортажи о [спецоперации] на Украине, которые были предоставлены международным информационным агентством, были отредактированы для приведения в соответствие с российской версией событий», — говорится в тексте материала.

В оригинальной статье говорилось, что «конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как пророссийский президент был свергнут в результате революции майдана на Украине и Россия приобрела Крым, а поддерживаемые Россией сепаратистские силы сражались с вооруженными силами Украины».

Однако на RNZ после редакции отрывок приобрел другой вид.

«Конфликт на Украине начался в 2014 году после того, как пророссийски избранное правительство было свергнуто во время насильственной «цветной революции» на украинском майдане. Россия аннексировала Крым после референдума, поскольку новое прозападное правительство подавляло этнических русских на востоке и юге Украины, отправив свои вооруженные силы на Донбасс», — говорилось в опубликованной версии статьи.

Позже радио исправило статью, добавив примечание о том, что чрезвычайно серьезно относится к проблеме. Также было объявлено, что в отношении сотрудника проводится расследование. Газета сообщила, что версии событий проверяются.

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Ранее в ноябре 2022 года газета Die Welt сообщила о начале расследования в отношении сотрудника элитного подразделения полиции Берлина, который открыто выражал пророссийские взгляды. Он распространял среди сослуживцев прокремлевские взгляды, не скрывал симпатии к Москве, а также поддерживал контакты с немецкими ультраправыми организациями. При этом сам сотрудник обвинения отрицал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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