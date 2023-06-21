Водитель погиб при опрокидывании грузовика в Рязанской области

Грузовик опрокинулся утром 21 июня на трассе в Сапожковском районе Рязанской области. 63-летний водитель погиб.

По данным 62INFO.ru, авария произошла на 59-м км автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Водитель грузовика DAF не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и опрокинулось.

В результате происшествия водитель скончался на месте, пишет РИА «7 новостей». По факту ДТП проводится проверка.

В Пермском крае автомобиль ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110. Травмы получили шесть человек, в том числе четыре ребенка.