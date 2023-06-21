НАТО примет многолетний пакет помощи Украине на июльском саммите

На июльском саммите в Вильнюсе страны НАТО примут многолетний пакет помощи Украине, чтобы привести ее к стандартам альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 июня в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

«С нашей помощью украинские военные должны совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО», — отметил он.

Также на саммите альянс повысит некоторые целевые показатели для стран — членов.

«Мы определим, сколько войск должно быть в высокой боевой готовности и какая у них должна быть техника. Это будет стоить денег, но это будет хорошая инвестиция», — сказал Столтенберг.

1 июня сообщалось, что на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО предоставит Украине «пакет политической и материальной поддержки».

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.