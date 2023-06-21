В Архангельске вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме

В центре Архангельска загорелся пятиэтажный жилой дом, из дома была эвакуирована женщина с признаками отравления угарным газом. Об этом в среду, 21 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

«В 10:48 мск на ул. Садовая, 9, произошел пожар в жилом доме. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе 19 человек и 5 единиц техники», — говорится в обращении.

Самостоятельно из горящего здания эвакуировались семь человек. Еще одну женщину с признаками отравления угарным газом вынесли спасатели.

В 11:20 мск пожар был локализован.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в одноэтажном деревянном гостевом доме в центре Иркутска. Площадь горения составила 132 кв. м.