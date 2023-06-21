Стриминг Premier оштрафован за отсутствие маркировки «18+» на фильмах

Мещанский суд в Москве в среду, 21 июня, оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей за отсутствие маркировки «18+» на его фильмах.

Стриминг признан виновным в административном нарушении по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).

Речь идет о картинах «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», где демонстрируются ЛГБТ-отношения. Онлайн-кинотеатр установил в этих лентах ограничение «16+» и не ограничивал доступ к ним по времени.

После получения протокола платформа ограничила доступ несовершеннолетним зрителям и сделала соответствующую пометку.

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря 2022 года. Запрет касается также призывов к смене пола. За нарушение запрета грозит штраф до 10 млн рублей.