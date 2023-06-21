El Pais: Украина достигла прогресса для начала переговоров о членстве в ЕС, но нужны системные меры

Украина добилась прогресса, выполнив два из семи условий для начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз, но необходимы более системные меры. Об этом написала испанская газета El País со ссылкой на источники в ЕС, которые ознакомлены с отчетом по заявке Киева на членство в объединении.

«Исполнительная власть ЕС отмечает, что, хотя Украина достигла «некоторого прогресса», ей необходимо принять более «системные» меры и создать «послужной список» дел высокого уровня, чтобы подкрепить функционирование этих мер», — сказано в публикации.

Издание указало, что отчет даст Киеву представление о том, какие реформы должны стать для нее «приоритетными». Кроме того, он демонстрирует партнерам Евросоюза, что средства на помощь Украине «не были потрачены впустую», добавили в газете.

О том, что Украина выполнила два из семи требований для начала переговоров о вступлении в ЕС, накануне узнало агентство Reuters. Отмечалось, что Киев на данный момент выполнил условия, связанные с юридической реформой и законом о СМИ. Агентство уточнило, что ЕС предоставит отчет по заявке Украины на членство в объединении на этой неделе.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок. Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.