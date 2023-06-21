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Иран заявил о продолжении переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mustafa Kaya
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Делегации России, Турции, Сирии и Ирана договорились продолжить переговоры по дорожной карте для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом в среду, 21 июня, заявил помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане.

«Была проведена подготовка к работе, мы провели обмен мнениями по этому вопросу. Естественно, мы не ожидали, что лишь за одно заседание нам удастся выйти на полноценный прогресс, однако важно, что работа началась. Договорились продолжить переговоры», — сказал он «РИА Новости».

Дипломат также выразил надежду на дальнейшее продвижение в работе над нормализацией отношений Турции и Сирии.

Четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел четырех государств началась накануне в Астане, где проходит 20-й раунд астанинских переговоров по сирийскому урегулированию. Участники продолжили обсуждение элементов дорожной карты восстановления сирийско-турецких отношений в координации с работой министерств обороны и специальных служб.

От России в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Богданов, от Сирии — замглавы внешнеполитического ведомства Айман Сусан, от Ирана — помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи, от Турции — замглавы МИД Бурак Акчапар.

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Это второе мероприятие в таком формате. В предыдущий раз заместители встречались в начале мая для организации встречи на уровне глав МИД четырех стран, которая состоялась 10 мая в Москве. По ее итогам министры распорядились начать подготовку проекта дорожной карты по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

Турецкий министр Мевлют Чавушоглу тогда отметил, что переговоры прошли конструктивно, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны подчеркнул, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

Кроме того, участники встречи подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.

Источником конфликтов между Турцией и Сирией стал курдский вопрос. Анкара протестует против поддержки, оказываемой Дамаском Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее ответвлениям, которые, по мнению турецких властей, служат основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

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