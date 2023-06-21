Жительница Тамбовской области лишилась 800 тыс. рублей из-за мошенников

Жительница Мичуринска (Тамбовская область) лишилась свыше 800 тыс. рублей из-за мошенников. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

По словам потерпевшей 1958 года рождения, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он убедил женщину перевести крупную сумму на посторонний счет. Жительница Мичуринска оформила кредиты в трех банках, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Сотрудники полиции напоминают жителям региона, что нельзя совершать сделки и переводить деньги по указанию посторонних лиц по телефону.

В Омске 83-летняя пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей. Женщина поверила, что ее дочь попала в ДТП.