Блиновская приехала в Пресненский суд на продление домашнего ареста

Блогер Елена Блиновская приехала в Пресненский суд Москвы на продление домашнего ареста, передает корреспондент «Известий» 21 июня.

Заседание состоится в 12:00.



Накануне следствие призвало Пресненский суд Москвы продлить на месяц срок домашнего ареста Елене Блиновской.



22 мая Московский городской суд подтвердил домашний арест Блиновской. Мера пресечения действительна до 26 июня.



6 мая сообщалось, что на счетах Елены Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.

Блогер купила билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в Maybach и направилась в сторону Белоруссии.

Предполагается, что обвиняемая использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.