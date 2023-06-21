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В Мурманской области 15–16 июля состоится VIII Арктический фестиваль «Териберка»

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Фото: vk.com/teriberkafest
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VIII Арктический фестиваль «Териберка» пройдет 15–16 июля в Мурманской области в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Оператор мероприятий – Фонд Росконгресс.

«В этом году Мурманская область отмечает 85-летие со дня основания. Фестиваль в Териберке будет одним из ключевых мероприятий празднования. В 2022 году в нем приняли участие порядка 11 000 человек из 34 регионов России. В этом году ожидаем не меньше», — отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фестиваль «Териберка» направлен на раскрытие туристического потенциала малых территорий Арктической зоны Российской Федерации, развитие событийного туризма в Арктике, а также популяризацию локальных продуктов и кухни.

В этом году для гостей фестиваля будут организованы музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства. Хедлайнерами музыкальной программы «Териберки» станут исполнители Seville (Artik & Asti), Haru, рок-группа Аффинаж, а также кавер-группа Рашн Вумен. Посетители также смогут ознакомиться с музыкальной программой региональных артистов и посетить фестиваль электронной музыки.

На фуд-корте «Вкус Арктики» откроются порядка 20 заведений. Посетителям будут доступны традиционные арктические блюда из оленины, лосятины, морепродуктов Баренцева и Белого моря, с добавлением морошки и дикоросов, авторские бургеры и особенный арктический кофе. Соорганизатором гастрономической площадки выступает федеральный проект «Гастрономическая карта России» под кураторством Екатерины Шаповаловой.

Гости мероприятия также смогут отправить памятную открытку из Териберки, оформить паспорт полярника, поиграть в арктическую настольную игру и принять участие в трейловом забеге и многое другое. В рамках бесплатных мастер-классов посетители научатся рисованию на шопере, созданию декоративных сувениров для интерьера своего жилья и памятных подарков: панно, значков и магнитов.

За последние годы Арктический фестиваль «Териберка» стал самым титулованным событийным мероприятием в Арктической зоне Российской Федерации. Фестиваль — призер национальной премии Russian Event Awards, а в 2023 году второй раз подряд был включен в ТОП-50 Национального календаря событий, а также вошел в число лучших ярмарок конкурса «Торговля России — 2023», проводимого Минпромторгом России.

Организаторами фестиваля в 2023 году выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет по туризму Мурманской области при содействии Фонда Росконгресс, администрации Кольского района, АНО «Мурманконгресс», АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».

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