Импортозамещение, роботизацию, биотехнологии рассмотрят на сессиях деловой программы ЕОФ

Деловая программа Евразийского ортопедического форума, который пройдет в Казани с 22 по 24 июня 2023 года, будет включать 20 различных мероприятий – панельные дискуссии, пленарное заседание, семинары, совещания и стратегические сессии. Среди приглашенных участников – представители российских и зарубежных регуляторов, производителей медицинских изделий из разных стран, специалисты в области реабилитации, травматологии, биотехнологий и медицинской инженерии. В ЕОФ примут участие более 7000 специалистов из 70 стран мира.

Деловую программу откроет пленарное заседание «Глобальные вызовы и перспективы развития травматологии и ортопедии». Здесь соберутся представители профильных министерств, ведомств и производителей медицинского оборудования, чтобы высказать, как страна справляется с текущими вызовами, вставшими перед российской травматологией и ортопедией и что еще необходимо сделать для будущего развития.

Республика Татарстан, которая не только принимает форум в этом году, но и является одним из российских регионов-лидеров в области поддержки здравоохранения и развития медицинской промышленности, представит кейс-сессию «Драйверы в развитии медицинской промышленности: регионы-лидеры в России», модератором которой выступит руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Участие в пленарном заседании, стратегических сессиях и круглых столах уже подтвердили государственные деятели, представители крупнейших научных школ, клиник и институтов развития страны

Развитию травматологии и ортопедии в новых российских регионах посвятят круглый стол «Актуальные вопросы развития травматологии и ортопедии в новых регионах». Насущные проблемы сегодня – это укомплектованность медицинских учреждений специалистами, которая сегодня не превышает в среднем 45%, устаревшее оборудование или его отсутствие, дефицит таких расходных материалов и изделий, как средства наружной фиксации и эндопротезов и т.п. Дискуссию проведет Антон Назаренко, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения РФ, директор НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова.

Отдельная стратегическая сессия с участием представителей профильных министерств «Вопросы обеспечения необходимой продукцией медицинских учреждений в условиях СВО» будет посвящена всем вопросам, связанным с медицинской помощью участникам боевых действий и мирному населению, пострадавшим в ходе СВО. Модераторами сессии выступят начальник Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко» Минобороны РФ Денис Давыдов и генеральный директор ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаил Фонарёв.

В государственном бюджете на 2023 год на здравоохранение заложено на 15% больше по сравнению с прошедшим годом – 1,452 трлн. рублей. Но это далеко не все средства, которые расходуют на здравоохранение в этом году. О том, как осуществляется государственная и инвестиционная поддержка индустрии производства медицинских и, в частности, ортопедических, изделий, будут говорить участники дискуссионной панели «О мерах поддержки индустрии: диалог между институтами развития и производителями». Модератором выступит директор Института медицинских материалов Минпромторга России Андрей Генералов.

Дискуссию «Проблемы форсированного импортоопережения: достижения и вызовы отрасли» проведет директор ФГУП «ЦИТО» Минпромторга России Виктор Спектор. Участники обсудят результаты и насущные проблемы импортозамещения и опережающего развития. А вопросам получения сертификатов российского происхождения товаров будет посвящен специальный профильный семинар.

Минпромторг России планирует, что к середине 2024 года доля отечественного медицинского оборудования в России должна составлять 50%, к 2030 году – 80%. Растет ли при этом доверие к отечественным медицинским брендам и что делать, чтобы его повысить, обсудят участники дискуссии «Смена парадигмы: как работать с отечественным брендом медицинской продукции?». Модераторами дискуссии выступят заместитель председателя Исполнительного комитета Ассоциации травматологов-ортопедов России, директор АНО «Института прикладных медицинских исследований» Александр Плоткин и генеральный директор компании «Ортоинвест», президент компании «Альтермедика» Сергей Искровский.

Важный для всех производителей и дистрибьюторов медицинских изделий семинар «Подтверждение отечественного происхождения медицинских изделий (СТ-1)» пройдет с участием представителей контролирующих органов, а также компаний, которые уже прошли процедуру получения сертификата СТ-1 для участия в госзакупках. В рамках семинара компании поделятся своим опытом и лайфхаками, а представители контролирующих органов ответят на все вопросы, касающиеся сроков и специфики оформления документов.

Евразийский ортопедический форум – 2023 проходит при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Партнёр деловой программы Форума – ФГАУ «Институт медицинских материалов» Минпромторга России.