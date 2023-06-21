Заболеваемость ОРВИ выросла в Мурманской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Мурманской области за последнюю неделю. Число заболевших увеличилось во всех возрастных категориях.

Порядка 50,4% пациентов — это дети. В основном болеют ребята трех-шести лет, пишет ИА «Би-порт».

Специалисты Роспотребнадзора регистрируют циркуляцию вирусов гриппа В, а также парагриппа, бокавирусов, риновирусов и сезонного коронавируса. Всего в регионе с начала года обнаружили 1,8 тыс. лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Лишь три человека имели прививку против заболевания. Основную долю заболевших лиц — свыше 65% — составляют дети.