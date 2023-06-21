Реклама
Прямой эфир
Мир
Ошибка на $6 млрд в расчетах Пентагона позволила Украине получить больше оружия
Политика
Путин поручил изучить возможность уголовного наказания за намеренные поджоги леса
Мир
МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
Мир
Захарова указала на попытки Запада уничтожить население Украины
Общество
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в горы Бурятии для спасения туристки
Происшествия
Беспилотник атаковал Ворошиловский район Донецка
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Армия
Бастрыкин заявил об использовании ВСУ всех видов РСЗО при обстреле Донбасса
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе группу диверсантов
Мир
Более 90 тыс. человек вышли на улицы Колумбии в знак протеста против реформ
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ
Общество
Путин поручил до 1 августа рассмотреть законопроект об утилизации упаковки
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске увеличилось до 13

Врач назвала первые признаки теплового удара

Терапевт Тихомирова: слабость и головная боль могут укзывать на тепловой удар
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первыми признаками теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Об этом «Известиям» 21 июня рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что тепловой удар возникает вследствие перегрева организма. Этому могут способствовать продолжительная жара, высокая влажность воздуха или активные физические нагрузки.

«Данное состояние может вызвать серьезные нарушения в работе жизненно-важных органов. В частности, страдает сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная системы и головной мозг. Также тепловой удар может привести к обезвоживанию организма. В некоторых случаях возможен летальный исход. Особенно опасно это состояние для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — предупредила Тихомирова.

По ее словам, тепловой удар может случиться, например, в транспорте или во время нахождении в небольшом душном помещении. При выходе из него эти симптомы обычно проходят. Если в течение 10 минут состояние не улучшилось, необходимо обратиться за медицинской помощью и охладить тело.

«В случае, когда человек потерял сознание, ему нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. Ожидая медиков, перенести пострадавшего в прохладное место, положите его и обеспечьте покой. Если он всё еще находится в бессознательном состоянии, то нужно голову нужно повернуть набок. Также необходимо освободить пострадавшего от лишней одежды, а при нахождении в помещении открыть окно. В область головы или шеи положите смоченное полотенце и оботрите тело холодной водой», — добавила Тихомирова.

Для профилактики теплового удара она посоветовала пить достаточное количество воды, ограничить физические нагрузки в жару, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, когда оно наиболее активно, и носить легкую и свободную одежду.

«При наличии серьезных заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем следует более внимательно следить за своим здоровьем. В жаркую погоду рекомендуется иметь при себе охладительные напитки или пакет сухого льда, чтобы можно было оказать помощь при тепловом ударе», — подытожила Тихомирова.

Сказку сделать болью: почему летом чаще жалуются на голову
Врачи рассказали, чем солнечный удар отличается от теплового и как обезопасить себя от этих явлений

15 июня врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023