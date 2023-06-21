Врач назвала первые признаки теплового удара

Первыми признаками теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, тошнота, шум в ушах, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Об этом «Известиям» 21 июня рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что тепловой удар возникает вследствие перегрева организма. Этому могут способствовать продолжительная жара, высокая влажность воздуха или активные физические нагрузки.

«Данное состояние может вызвать серьезные нарушения в работе жизненно-важных органов. В частности, страдает сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная системы и головной мозг. Также тепловой удар может привести к обезвоживанию организма. В некоторых случаях возможен летальный исход. Особенно опасно это состояние для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — предупредила Тихомирова.

По ее словам, тепловой удар может случиться, например, в транспорте или во время нахождении в небольшом душном помещении. При выходе из него эти симптомы обычно проходят. Если в течение 10 минут состояние не улучшилось, необходимо обратиться за медицинской помощью и охладить тело.

«В случае, когда человек потерял сознание, ему нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. Ожидая медиков, перенести пострадавшего в прохладное место, положите его и обеспечьте покой. Если он всё еще находится в бессознательном состоянии, то нужно голову нужно повернуть набок. Также необходимо освободить пострадавшего от лишней одежды, а при нахождении в помещении открыть окно. В область головы или шеи положите смоченное полотенце и оботрите тело холодной водой», — добавила Тихомирова.

Для профилактики теплового удара она посоветовала пить достаточное количество воды, ограничить физические нагрузки в жару, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, когда оно наиболее активно, и носить легкую и свободную одежду.

«При наличии серьезных заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем следует более внимательно следить за своим здоровьем. В жаркую погоду рекомендуется иметь при себе охладительные напитки или пакет сухого льда, чтобы можно было оказать помощь при тепловом ударе», — подытожила Тихомирова.

15 июня врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.