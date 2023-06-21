Путин поручил до 1 августа рассмотреть законопроект об утилизации упаковки

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить рассмотрение и принятие законопроекта об утилизации упаковки. Об этом сообщается на сайте Кремля 21 июня.

Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 17 мая 2023 года.

Ранее, 17 мая, президент России заявил, что законопроект, обязывающий производителей утилизировать упаковку товаров, должен быть оперативно рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект, разработанный Минприроды, которым предлагается ввести требования к производителям об утилизации упаковки товаров. Согласно пояснительной записке, обеспечивать утилизацию должны будут компании и индивидуальные предприниматели, которые в России производят товары, в том числе те, которые являются упаковкой.

Это же должны делать импортеры товаров, в том числе упакованных, из государств — членов ЕАЭС и других стран, следует из документа.

В то же время компании, которые практически невозможно выявить, субъектами РОП (расширенной ответственности производителей. — Ред.) предлагается не считать. К ним, например, относятся небольшие производители товаров в упаковке, ритейл и предприятия общественного питания.

Документом также предлагается установить новые подходы к определению ставок экологического сбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров.

Ответственность хотят повышать постепенно, чтобы бизнес успел подготовиться и начал честно всё утилизировать.