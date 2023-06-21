АвтоВАЗ купил российский банк альянса Renault-Nissan

АвтоВАЗ приобрел 100% акций РН-банка (российский банк альянса Renault–Nissan), сообщила пресс-служба компании 21 июня.

«В июне 2023 года АО «АвтоВАЗ» закрыло сделку по приобретению 100% акций РН-банка у BARN B.V.», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что детали сделки не подлежат разглашению.

Президент РФ Владимир Путин 29 ноября подписал распоряжение, разрешающее российской автомобилестроительной компании купить 100% акций РН-банка.

РН-банк работает на российском рынке с 2013 года. 100% акций принадлежало голландской BARN B.V., 40% которой у итальянской группы UniCredit, а 60% поделены поровну между участниками группы Renault-Nissan. На середину 2022 года 14% розничного кредитного портфеля занимала продукция АвтоВАЗа.

В прошлом году Nissan и Renault решили уйти из РФ, передав свои активы. Так, московский завод «ЗАО «Рено Россия» перешел под контроль правительства Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа передано в собственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а оставшиеся 32,31% акций компании сохранила за собой госкорпорация «Ростех».

7 февраля 2023 года сообщалось, что АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению активов Nissan в Санкт-Петербурге.