Прохладную погоду спрогнозировали в Томске в конце июня

Температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже нормы в последней декаде июня в Томске. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на начальника отдела метеорологии Гидрометцентра региона Светлану Рюхтину.

Согласно прогнозам, ночная температура будет составлять от +6 до +14 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до +14…+24 градусов. В большинстве дней декады вероятны осадки в виде дождя.

Среднесуточная температура воздуха по области составит +14…+17 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали аномальные погодные условия в ряде регионов России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жара ожидается в Магаданской области, Якутии, Красноярском крае, а похолодание придет на Урал и в Поволжье.