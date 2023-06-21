Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в горы Бурятии для спасения туристки

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в горы Бурятии, чтобы спасти упавшую с высоты туристку. Об этом 21 июня сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда чрезвычайного ведомства направляются в Шумак для эвакуации пострадавшей», — говорится в сообщении ведомства.

Туристка путешествовала вместе с зарегистрированной группой. Во время восхождения в горах Восточного Саяна она упала с высоты и получила травму.

Спасатели собираются на месте оказать ей первую помощь, а затем вывезти из труднодоступной местности.

Следственный комитет 11 июня сообщал о гибели 26-летней туристки из Новороссийска в горах Адыгеи. Девушка погибла в результате удара молнии во время горного похода. Следователи начали проверку по этому факту.