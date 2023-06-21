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Пожар уничтожил многоквартирный жилой дом в Карелии

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Многоквартирный жилой дом уничтожен в результате пожара в Медвежьегорске (Республика Карелия). 28 человек разместили в пункте временного пребывания.

Информация о возгорании поступила вечером 20 июня. Огонь охватил деревянный жилой дом, а также хозяйственные постройки. Ликвидировать горение удалось только к утру 21 июня. Общая площадь пожара составила более 400 кв. м. Кроме того, повреждения получил восьмиквартирный жилой дом по соседству.

В связи с пожаром введен режим повышенной готовности, пишет ИА «Карелinform». Без жилья остались 28 человек, их распределили в гостиницу и районную больницу, а также по родственникам. Власти решают вопрос об обеспечении погорельцев жильем.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в одноэтажном деревянном гостевом доме в центре Иркутска. Площадь горения составила 132 кв. м.

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