Франция поддержит вступление Украины в НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе

Франция решила поддержать вступление Украины в НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе, чтобы попытаться склонить Россию к переговорам. Гипотезу присоединения Киева к альянсу рассмотрели на совете по безопасности в Елисейском дворце, передает 21 июня газета Le Monde.

Заседание совета безопасности проходило ранее, 12 июня.

«Поддержать перспективу вступления Украины в НАТО, чтобы повлиять на конфликт на Украине и попытаться склонить Москву сесть за стол переговоров, — таков теперь выбранный Францией подход к осторожным дискуссиям союзников Украины в преддверии ежегодного саммита альянса», — говорится в материале.

В офисе президента Франции рассматривают данную меру как «надежную гарантию безопасности», которая будет препятствовать продолжению украинского кризиса и, в случае его прекращения, предотвратит новую агрессию. Кроме того, в Елисейском дворце считают, что обсуждение этой перспективы подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Издание пояснило, что перемена позиции Парижа связана с военными трудностями Киева. Отмечается, что военная помощь Запада «достигла кульминационной точки» и не сможет продолжаться бесконечно.

Намерение Парижа, по словам газеты, заключается в том, чтобы открыть дорогу к приему Украины и предложить стране гарантии безопасности, которые помогут увеличить военную поддержку Запада Киеву.

«Однако ничто не указывает на то, что эти обсуждения достаточно продвинутся до саммита НАТО в июле», — отметили в газете.

Саммит военного блока пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан объяснил решение страны оказать поддержку Украине в случае ее намерения вступить в НАТО. По его словам, французские власти не хотят конфликта со странами Восточной Европы, которые голосуют за членство Киева в блоке. Помимо этого, Париж намерен сдвинуть украинский конфликт с мертвой точки, добавил Тренкан.

20 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что если бы Запад действительно заботился о гарантиях безопасности, то НАТО и США настаивали бы на нейтральном и внеблоковом статусе Киева. При этом одной из причин сложившегося кризиса является игнорирование интересов Москвы.

В мае украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Кроме того, он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.